Fesseln für die Beine

Beine zu fixieren ist meist schon die Lösung für Wünsche im BDSM: Die gefesselte Person kann sich nicht mehr wehren, ist hilflos fixiert und die Fesseln unterwerfen sie.

Fesselungen, die die Beine fixieren, sind daher gerne genutzt. Auch deshalb, weil man hier weniger anrichten kann als bei allem, was den Hals oder andere schwächere Körperteile betrifft. Trotzdem braucht es ausreichend Kontrolle und Wissen, bevor man sich an BDSM-Praktiken probiert - Fesselungen aller Art gehören dazu.



Einzelne Beine fixieren ist nun der Anfang. Ziel ist es hier, das Bein unbrauchbar zu machen. Man kann das erreichen, indem man Fuß und Unterschenkel an den Oberschenkel bindet. Macht man das mit beiden Beinen, dann ist die gefesselte Person als Sub nicht mehr in der Lage aufzustehen. Das Knie wird dazu stark angewinkelt und der Unterschenkel nach hinten an den Oberschenkel gebunden. Tücher, Seile oder spezielle Bondage-Mittel (empfehlenswert!) sind dafür geeignet, für schlanke Subs etwa auch solche für Arme, die man günstig bekommt:



Schellen für Beine und Arme



Die zeigen auch eine andere Art, die Beine zu fixieren. Man kann sie nämlich auch mit den Händen verbinden und ihren Bewegungsraum damit stark einschränken. Das vorne Zusammenbinden hat auch den Vorteil, dass der Intimbereich zwischen den Beinen geöffnet und perfekt zur Bearbeitung präsentiert wird.



Bettfesseln

Spreizstange



Die Beine zu spreizen und gleichzeitig zu fixieren kann man auch mit Bettfesseln, die durch eine Verbindung hinter der Matratze die Beine auseinanderhalten und zugleich fesseln. Auch hier ist die Beweglichkeit eingeschränkt (auch für den Fessler), die gefesselte Person aber weiterhin gut zu benutzen.



Spreizstange mit Handfesseln

Oberschenkel-Spreizstange



Etwas schwerer wird das mit einer Spreizstange zwischen den Beinen. Der Körper der gefesselten Person ist dann beweglicher, man kommt aber nicht so gut an die interessanten Stellen zwischen den Beinen. Eine Kombination der genannten Möglichkeiten ist da vielleicht die beste Lösung, denn man kann so mehr Variationen ins Spiel bringen.

