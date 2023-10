Sexy Life 30.10.2023

Einfach abgefickt werden! Was bedeutet das?

Heute geht es um die Definition eines Begriffes, der immer wieder vorkommt aber so ganz genau nie hinterfragt wird. Was ist es also, wenn man abgefickt wird oder jemanden abfickt?

Im harten Porno oder im Swinger Club hört man schon mal: 'Ich habe sie abgefickt' oder 'den Schwanz habe ich abgefickt'. Und vielleicht bewusst nicht 'ich habe sie oder den Schwanz gefickt'. Es ist nicht einfach nur Sex, wenn der Abfick genannt wird.



Was mitschwingt ist ein 'Abfuck' oder 'abgefuckt sein' - das kennt man vielleicht aus verschiedenen Mundarten abseits des Geschlechtsverkehrs. Abgefuckte Gebäude sind schmutzig, abgegriffen, verbraucht. Auch das sprachlich nahe 'Abfüllen' kommt ins Spiel, wo es hier aber um Sperma geht. Das erklärt einen Teil des Abfickens und leitet über zum eigentlichen Deuten:



Es geht immer um eine Objektifizierung des Gegenübers. Wenn sie im Swinger Club noch schnell einen Schwanz abfickt, dann benutzt sie ihn wie einen Dildo, nimmt die Gelegenheit noch mit, egal welcher Mann hinter dem Penis hängt. Und vermutlich auch egal, ob er dabei seinen Spaß bekommt. Sie fickt ihn für sich noch schnell ab. Im besten Fall bringt sie ihm auch lieblos zum Höhepunkt, 'melkt ihn ab'.



Umgekehrt fickt er sie noch schnell ab, wenn er Lust drauf hat. Er benutzt sie, weil sie gerade greifbar ist und spritzt in das 'dreckige Loch' (durchaus als 'bereits benutzt' lesbar) des 'Fickstücks' bzw. der 'Schlampe'. Auch hier ist die Befriedigung des Partners nicht unbedingt Teil des 'Abfickens'. Sie wird also nicht 'richtig durchgefickt', also bis zum Ende hin, bei dem sie nicht mehr weiter kann, sondern so lange er sie dazu braucht. Je nach seinem Wunsch kann sie dabei natürlich auch 'zerfickt' werden, also über ihre Grenzen hinaus benutzt werden.



Manchmal verwendet man das 'abficken' auch als eine Art Ablaufplan im Gruppensex, einer nach dem anderen kommt dran. 'Sie fickt die Männer der Reihe nach ab' wäre dann so ein Satz, der dann vermutlich auch das Abholen von Samen mehrerer Partner nacheinander beinhaltet.



'Wir ficken' ist also eine gemeinschaftliche Aktion, 'abgefickt werden' eine einseitige, eber abschätzige. Die Übergänge der Definition ist fließens, aber eine Tendenz kann man davon jedenfalls ablesen.

