Tipp 14.11.2023

Was bedeutet 'Schlammschieben' beim Sex?

Eine Form des ungeschützten Geschlechtsverkehrs ist das Schlammschieben. Doch was bedeutet dieser Begriff genau?

Das Setting beim Schlammschieben ist einfach: Eine Frau bekommt mehrfach Sperma in die Vagina, ungeschützte Creampies eben. Und das normalerweise dann auch noch von mehreren Männern, möglichst viel Sperma soll dabei in ihr bleiben, der nächste Mann gleich weiterficken.



Das Schlammschieben füllt die Frau nicht mit mit Schwänzen, sondern zusätzlich auch mit Samen. Das Sperma wird durch das längere Ficken dickflüssiger und bleibt füllend in ihr, was sie noch mehr reizt. Und weil die 'dreckige' Muschi der Frau auch noch von verschiedenen Männern hemmungslos durchgefickt wird, kann ihr Orgasmus mehrfach und intensiv sein. Die Männer sind dabei typischerweise animalischer und tabuloser unterwegs, denn wenn er dabei die Muschi fickt, die schon von anderen benutzt und von Sperma triefend ist, dann ist jede Hemmung weg.



Schlammschieben kommt dabei von dem Aussehen ihrer Vagina, die Flüssigkeit erinnert an zähen und gefärbten Schlamm und er spürt am Schwanz auch entsprechenden Widerstand beim Schieben. Die Sex-Praktik ist unsicher, da (mitunter mehrere) Männer ihre Körperflüssigkeiten ungeschützt in die Frau spritzen - Verhütung ist also reine Sache der Frau und der Schutz vor übertragbaren Infektionen nicht gegeben. Das Schlammschieben ist bei Frauen, die auf Spermaspiele stehen, aber trotzdem gerne ohne Kondom praktiziert - aufgrund der Reaktion der Männer genauso wie aufgrund der Füllung und Länge des Sex. Männer reizt die Versautheit der Frau oder des Aktes, aber auch die Gelegenheit, ohne Gummi zu ficken und in die Frau spritzen zu dürfen. In Gangbang-Szenarien vereinfacht der Verzicht auf Kondome die Durchführung des Aktes, manche brauchen auch den Reiz des Verbotenen oder des Risikos.



Verwandt mit dem Schlammschieben ist das Snowballing, wo das Sperma zwischen zwei Frauen im Mund geteilt wird. Hier jedoch bleibt es in einer Vagina beim AO-Sex. Im Porno wird das Thema gerne noch durch andere Geschichten garniert und noch tabuloser gespielt: Etwa durch Inzest-Anspielungen, wo der (Stief-)Vater nach dem (Stief-)Sohn an die Mutter oder Schwester ran muss, die noch das Sperma des anderen in sich hat. Der fickt sie dann und das Sperma ist schon vor seinem eigenen Samenerguss am Schwanz.

