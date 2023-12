Tipp 21.12.2023



Was ist ein ruinierter Orgasmus?

Ein zerstörter Orgasmus kann durchaus ein Orgasmus sein, das BDSM-Spiel des 'ruined Orgasm' hat aber ein anderes Ziel.

Ruinierte Orgasmen gibt es bei Frauen und Männern, doch insbesondere bei Männern gehört es zum Sado-Maso-Spiel dazu wie auch der Peniskäfig, der die Erektion verhindert. Oft wird der ruinierte Orgasmus nach dem Abnehmen des Käfigs eingesetzt, wo der endlich wieder seine Entfaltung finden kann und dann trotzdem nicht zum normalen Orgasmus kommen darf - gemein!



Ruinierte Orgasmen sind welche, die nicht bis zum Ende hin stimuliert erfolgen, idealerweie sogar eine Ejakulation ohne Höhepunkt hervorrufen. Diese Bedeutung kann aber auch Orgasmen mit einschließen, die den Höhepunkt aber unbefriedigt, d.h. nicht bis zum Schluss gereizt, erhalten. So bleibt die Befriedigung aus, weil der Abschluss nicht mit vollem Reiz erfolgt.







Weil ein Orgasmus bzw. die Ejakulation bereits ansteht, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann aber noch etwas Zeit vergeht, bis der Höhepunkt und das Abspritzen tatsächlich erfolgt, gibt es hier die Möglichkeit, den Orgasmus zu ruinieren. Zwischen Lusttropfen und der Ladung Sperma kann der Partner den Penis einfach in Ruhe lassen und nicht weiter bearbeiten. Optimalerweise fehlt dann der Höhepunkt komplett, während der Schwanz trotzdem das Sperma abgibt - ein Melken ohne Befriedigung. Aber zumindest wird der Höhepunkt dann nicht die gleiche Entfaltung haben.



Man spricht dabei auch von 'hands free' freihändigen Orgasmen, weil der Penis sich alleine überlassen wird, wenn es zum Orgasmus kommt. Der Mann 'rinnt dann einfach aus', statt die Extase rund um den Höhepunkt erleben zu dürfen.







Die Macht über den Orgasmus zu haben, Orgasmuskontrolle auszuüben, ist im BDSM-Spiel ein gewaltiges Werkzeug. Oft wird da der Partner angebunden, kann also auch selbst nicht eingreifen. Und dann wird der Orgasmus erzwungen, ohne ihn bis zum Ende auszuführen. Ganz gemein ist es, wenn dann nach dem Abspritzen noch eine Stimulation ('Post Orgasm Torture' POT) stattfindet, die auch noch schmerzhaft durch die Überreizung ist.



Apropos Schmerz: Eine böse Variante des ruinierten Orgasmus ist eine, bei der der Orgasmus durch das Setzen eines Schmerzreizes unterbunden wird. Man wartet nicht einfach die Ejakulation ab, sondern lenkt den Betroffenen durch heftige Reize ab, etwa ein Boxen in den Hoden oder Schläge gegen die Eichel. Selbst wenn das den Orgasmus noch mehr anheizen würde, die Schmerzen verhindern den Genuss der Extase. Manche Dominante verhindern im Orgasmus auch das Ausströmen des Spermas durch zudrücken am Schaft oder durch Versperren der Öffnung vorne am Penis, was ebenfalls als nicht Befriedigend beschrieben wird. 'Wrecked' oder zerstörte Orgasmen sollen hier als Begriffe den ruinierten Orgasmus noch übertreffen.







Subs empfinden die Kontrolle, die über ihren Orgasmus ausgeübt wird, trotzdem als reizvoll, wenn auch nicht im Höhepunkt selbst befriedigend. Das Machtgefälle im Sex wird dadurch erst extrem auffällig - und das ist es, auf das man hier oft hinaus will.



Unterhalb sind noch einige Links zu Artikeln mit ähnlichen Themen, u.a. wird das Edging, die Orgasmustortur und verwandte Inhalte besprochen. Und es gibt Links zu Videos mit Anschauungsmaterial zu ruinierten Orgasmen.

