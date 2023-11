Sex 27.11.2023



Vibrator am Penis: Erzwungener Orgasmus

Das Abspritzen erzwungen und die Tortur des Überreizes in der Extase: Mit einem Vibrator am Penis kann man einen Mann um den Verstand bringen!

Masturbatoren und andere Sextoys für Männer ahmen das natürliche Spiel nach, das beim Sex zum Orgasmus führt. Der Schwanz wird gewichst und vielleicht auch mit anderen Methoden heiß gemacht. Das klappt auch mit dem Vibrator.







Setzt man den Vibrator aber auch ohne andere Stimulation an den Penis kann man ihn direkt zum Höhepunkt führen, den Orgasmus erzwingen. Solche 'Forced' Orgasmen sind auch Teil des BDSM, die Orgasmuskontrolle beim Mann indem man ihn unkontrollierbar zur Extase bringt, nehmen ihm jede Macht über seinen Körper - und das Spiel kann bis hin zur Orgasmustortur durch ein weiteres Bespielen des Penis nach der Ejakulation im überreizten Zustand gehen, wo die Schmerzen die Lust übersteigen lassen.







Die beste Stelle, um den Penis förmlich explodieren zu lassen zur Zwangsentsamung bzw. dem Melken mit dem Vibrator ist direkt unterhalb der Eichel vorne am Schaft. Hält man dort den Vibrator von unten an den Schwanz, dann ist der Reiz für den Mann besonders stark.



#Orgasmus #Kontrolle #BDSM #Sado-Maso #Vibrator #Toys #erzwungen #forced







