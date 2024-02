Schmerz & Lust 21.02.2024



Dominanz aus dem Boxring

Die süßen Japanerinnen aus dem Boxring von Delusion bekommen die Faust zu spüren, während sie gefickt werden.





Wenn die beiden Boxerinnen sich die Fäuste auch an intimen Stellen schlagen, dann hat das den Sieg im Kampf zum Ziel. Doch nicht nur das, im Mixed-Boxen kann der Mann schnell nicht nur die Oberhand gewinnen, sondern nutzt auch seine Faust, um die unterlegene Kämpferin durch Schläge in den Bauch ihre Muskeln enger ziehen zu lassen - so spürt er mehr von Ihr, während er sie fickt.







Sie liegt also da, bekommt seinen Schwanz tief rein gesteckt und immer dann auch noch den Boxhandschuh des Gegners in den Bauch gerammt. Er findet es geil und hört nicht auf mit der sadistischen Behandlung.

#Boxen #Kampf #Sex #Dominanz #Sadismus







