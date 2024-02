Hardcore 22.02.2024



Quiz während dem Sex

In Japan gibt es eine Fernsehshow, da müssen die Kandidaten in einem Quiz Fragen beantworten. Das Besondere: Sie werden dabei zur Ablenkung gefickt.





Zwei Paare treten gegeneinander an, die Männer liegen am Boden und müssen Fragen beantworten. Dafür gibt es Punkte, doch die Frauen dieser Männer sitzen dabei am Schwanz des Gegners und versuchen alles, ihm die Beantwortung der Frage möglichst schwer zu machen. Der Wettkampf ist heiß, für die Verlierer erniedrigend und auf jeden Fall fordernd!





