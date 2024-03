Tipp 19.03.2024



Was bedeutet Frotting? Und was ist Tribbing bzw. Scissoring?

Ein oder zwei 'Frots' betreiben 'Frotting', eine Sexualpraktik, die in der Anfangszeit von AIDS als sicher galt und vermehrt eingesetzt wurde.

Frotting stammt aus der Schwulenszene und ist eine Alternative zu Oral- oder Analverkehr. Hier werden die Schwänze aneinander gerieben, statt eingeführt. Die Männer können voreinander stehen oder liegen, um die Penisse aneinander zu reiben bzw. mit der Hand zu wichsen. Insbesondere das Aufeinanderliegen wie in Missionarsstellung ist dabei beliebt, weil entsprechender Druck ausgeübt werden kann.











Frotting kann auch eine Frau dazu verwenden, bei einem Dreier mit zwei Männern diese zueinander zu führen. Sind diese (noch) nicht BI, dann kann sie einen abwechselnden Blowjob oder Handjob zu einem gemeinsamen zusammen ziehen, die beiden Schwänze also gemeinsam zu bedienen und aneinander reiben. Mit etwas Fingerspitzengefühl bringt sie dei beiden Männer so zu einem Bi-MMF-Dreier ohne Berührungsängste.



Das zu Frotting entsprechende Verhalten bei Frauen nennt sich Tribbing, wo die Vulven aneinander gerieben werden. Auch hier in der Regel nackt, aber eher mit verschränkten Beinen (Scissoring, slco Scherenstellung) voreinander hockend oder eine liegend und die andere verdreht drauf sitzend.







Auch zwischen Mann und Frau kann Frotting betrieben werden, wenngleich man das selten so benennt. Das Reiben der Genitalien aufeinander, statt ineinander einzudringen, ist jederzeit möglich, risikoärmer und für beide zum Kennenlernen schnell zu machen. Reiben statt ficken ist hier die Devise, Spaß soll das natürlich genauso machen. Beim äußeren Reiben an der Frau ist es vorwiegend die Klitoris, die man durch die Reibung erreichen muss.



Frottage aller dieser Arten ist mit einem Partner möglich, kann auch mit Gegenständen simuliert werden und ist auch (illegal) an fremden Menschen in engen Menschenansammlungen bekannt geworden. Der Normalfall ist aber der zwischen Partnern.

