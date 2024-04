Erotik & Online 02.04.2024

Was ist der Unterschied zwischen MMF-Dreier und Bisex-Threesome?

Zwei Männer, eine Frau (oder eine andere Kombination beim Sex, wo zwei gleiche Geschlechter aufeinander treffen), also ein Dreier. Den gibt es 'normal' oder 'bi', aber was ist der Unterschied?

Beim MMF-Sex treffen beispielsweise zwei Männer auf eine Frau im Bett - bleiben wir hier also bei dem typischen Beispiel. Die Männer müssen nicht 'Bi' sein, also nicht unbedingt bisexuell. Dann stehen beide auf Frauen, im speziellen Fall auf die Frau im Mittelpunkt der Konstellation.



Der Unterschied, wenn es ein Bi-MMF ist: Die Männer sind dann auch bisexuell und sehen auch Männer in ihrem Beuteschema als anziehend an. Auch Sex (oder Attraktivität) zwischen den Männern ist bedeutend im Bett, die Männer können auch miteinander 'spielen', nicht nur mit der Frau.



Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Während beim Dreier 'ohne Bi' sich alles um die Frau dreht, ohne dass sich die 'Schwerter kreuzen' (die Männer also jede Berührung untereinander vermeiden werden, insbesondere die intimen Begegnungen), ist beim Bisex-Dreier auch das möglich. Und das erweitert die Möglichkeiten solcher Konstellationen doch enorm, nimmt auch Hemmschwellen. Ohne 'bi' ist eine Doppelpenetration schon schwer, ein Fucklicking der Frau (siehe Links unterhalb) praktisch unmöglich. Erst bei zumindest bi-interessierten Männern wird ein Dreier so unkomplizierter.



Und das gilt auch im Porno. Während normale Dreier immer gleich aussehen, die Frau wird meist im Spitroast gefickt, also ein Mann ist am Mund, einer an der Vagina, ergeben sich beim Bisex unendlich viel mehr Möglichkeiten des Spiels - selbst dann, wenn die Frau der Mittelpunkt bleibt. Auch beim Zusehen sind Bi-Dreier so abwechslungsreicher, wenn man zumindest keine Abneigung gegen zwei Schwänze hat, die sich auch berühren dürfen (und eventuell sogar mehr).

