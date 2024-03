Dominanz 16.03.2024



Zum Bisex gezwungen

Unter heterosexuellen Männern gilt sexueller Kontakt mit anderen Männern nicht als erstrebenswert, mitunter sogar herabwürdigend. Doch was ist, wenn die Partnerin gerne eine Orgie mit mehreren Bi-Männern haben will?









Oder wenn sie ihren Mann demütigen und unterwerfen will, ihn zum Sex mit einem anderen Mann zwingen will? Es muss nicht gleich eine Cuckold-Geschichte werden, die sie anstrebt, aber genauso wie Männer im Dreier mit zwei Frauen gerne auch lesbischen Sex integrieren wollen, gibt es Frauen, die zwei Männer ohne Berührungsängste im Bett haben wollen - und sei es nur, damit die beiden Schwänze sie einmal doppelt penetrieren können...



Sex ist Macht, und so ist der Zwang zu schwulem Bi-Sex auch eine Femdom-Waffe, die wie gesagt auch im Cuckolding bekannt ist. Wie sie ihn dazu bekommt, kann dabei ganz unterschiedlich sein, wenn er von sich aus nicht dafür bereit ist. Eine Möglichkeit ist es, einen Vierer mit zwei Paaren zu organisieren, bei dem Partnertausch erlaubt sein soll. Ist das andere Paar offen, dann kann daraus eine Orgie entstehen, wo Grenzen überwunden werden. Den Mann nach unten zu nehmen, die Frau auf sein Gesicht zum Lecken zu setzen und dann seinen Schwanz dabei blasen kann der Anfang sein. So merkt er auch nicht, wer da seinen Penis bedient - und das kann dann auch der andere Mann sein.











Oder die Frau geht 69 über ihren Mann, gibt einen Blowjob und läßt sich lecken, holt dazu auch noch den anderen Mann für einen Doggy dazu. Dann liegt der Mann bereits gut, um seine Zunge auch noch zu benutzen, während der fremde Schwanz vor seinem Gesicht fickt.



Die Frauen können aber auch Druck ausüben, um die Männer zu sexuellen Handlungen aneinander zu zwingen. Von einfachem Reiben der beiden Schwänze in einem gemeinsamen Handjob bis zu oraler Befriedigung der Männer untereinander ist da im Bisex viel möglich. Und dann bekommt die Frau vielleicht auch beide Schwänze gleichzeitig, wenn sie schon zutraulich geworden sind.









#Femdom #schwul #Bisex #MFMF #MMF #Orgie







