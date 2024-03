Tipp 21.03.2024

Threesome oder Threeway, Foursome oder Fourway?

Schon mal aufgefallen, dass die Bezeichnungen für flotte Dreier oder Vierer (und mehr) im englischen ganz verschieden ausfallen? Was ist die Bedeutung und was unterscheidet die Begriffe?

Es geht hier natürlich um die sexuelle Bedeutung für den Dreier oder Vierer, soweit ist das klar. Und das ist bei beiden Versionen der Begriffe vielleicht etwas missverständlich, denn sie haben unterschiedliche Bedeutung auch abseits von Beziehung und Erotik. Im Falle von Threesome oder Foursome ist einfach eine Gruppe gemeint, das kann auch ein Trio beim Hobby oder eine Viererrunde im Kartenspiel sein. Und die 'Wege'-Variante, also Threesome bzw. Foursome, hat auch eine Bedeutung weit ab von Sex: Hier geht es dann eher um etwa eine Kreuzung mit vier Wegen oder eine Rohrweiche, die mehrere Ausgänge hat.



Doch zurück zum Sex und dem flotten Dreier (die beste Übersetzung für beide Varianten). Wir haben im Deutschen nicht so viel zwischen den Zeilen zu lesen, umso schwerer die Differenzierung der englischen Varianten (die dort regional unterschiedlich auch noch mit Bedeutung versehen sein können). Dort wird der Threesome (analog Foursome) als sexuelle Kombination gewertet, die nicht alle Personen in allen Beziehungen und/oder gleichzeitig bedeutet oder bedeuten muss. Hingegen deutet der Threeway (3-Way) bzw. Fourway (4-Way) darauf hin, dass der sexielle Akt auch die gleichzeitige Interaktion bzw. die Sexualbeziehung aller Beteiligter betont.



Wer all das nicht mehr verfolgen konnte, braucht nicht zu verzagen. Auch die englischsprachigen Personen nehmen es nicht so genau und verwenden die Begriffe oft genauso ohne Hintergedanken wie wir das tun. Die Ausdifferenzierung basiert auf Feinheiten, die nur selten tatsächlich bewusst angesprochen werden. Und ja, bei Vier ist noch kein Ende erreicht, es gibt auch den 5-Way, 6-Way und mehr, dann aber typischerweise nicht mehr als 'some', hier hat sich der Begriff mit der Zahl und dem 'way' eher durchgesetzt.



Keine Definition gibt es bei all den Begriffen hinsichtlich Geschlecht und Ausrichtung des Sex, d.h. ein Foursome könnte beispielsweise FFMM oder auch MFFF sein, auch wenn der typische Fall wohl 'zwei Paare' bedeuten wird. Und natürlich wäre auch ein MMMF bezeichnet, was dann ein Gangbang sein könnte. Über das Verhältnis der Personen zueinander oder ein Machtgefälle der Dominanz untereinander sagen die Begriffe also nichts aus, es geht nur um die Anzahl und die Art des sexuellen Kontakts (gleichzeitig alle oder nicht gleichzeitig manche) - wenn überhaupt.

