Tipp 20.03.2024

Newsletter neu aufgebaut Nachdem wir die Optik und Website schon vor einiger Zeit aktualisiert haben, ist nun der Aufbau des Newsletters dran. Wir haben nun die neuesten Beiträge immer oben, weil auf Kategorisierungen verzichtet wurde - damit sieht man immer gleich, was neu dazu gekommen ist, egal wo das passiert ist. Zwischenüberschriften und diverse Linkverweise sind entfernt, der Newsletter daher kleiner und 'cleaner', also leichter zu laden und zu lesen.



Wie immer gibt es am Ende die Möglichkeit der Abmeldung oder Aktualisierung und alle Infos zum Absender. Die An- und Abmeldung zum Newsletter kann man auch hier auf der Website (links im Menü) vornehmen.



Die Änderungen an Layout und Inhalt stammen von Ideen und Anforderungen unserer Leser. Wenn es sonst noch Wünsche gibt, freuen wir uns auf Hinweise hier im Forum!



Für die kommenden Wochen haben wir übrigens nicht nur eine Menge heißer Inhalte in der Pipeline, sondern auch neue Funktionen! grlz und die Schmuddelecke werden weiter ausgebaut, da kommen einige tolle Erweiterungen abseits des Newsletters, so viel ist sicher. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Newsletter #Erotik #eMail #Relaunch





