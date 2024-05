Sex & Online 13.05.2024

PPD Sugar und TG? Heute sind wir wieder auf der Suche nach klärungsbedürftigen Begriffen bzw. Abkürzungen. Sehen wir uns rund um das Thema Sugar-Daddy genauer um. Sie sieht gut aus und ist jung, er ist älter und hat Geld. Was im Leben schon mal passt, ist mit etwas gezielterer Absicht dahinter auch in den Kontaktbörsen gerne gesehen. Der Sugardaddy gibt nicht nur Freundschaft sondern eben auch Geld und Geschenke, dafür erhält er Aufmerksamkeit, Freundschaft und Sex vom Sugarbabe retour. Und das nicht unbedingt exklusiv, manchmal aber schon. Und dabei gibt es manchmal auch noch das Machtgefälle, also eine Art Dominanz dazu und auch das Thema Altersunterschied bzw. Inzestfetisch ist mitunter Teil des Spiels, weshalb Sugarbabies oft auch mit pädophilen Neigungen (meist zu unrecht) in Verbindung gebracht wurde. Die beiden Partner des Inszenierung können in eigenen Beziehungen oder Ehen abseits dieser 'Freundschaft+' befinden.



Wie in allen Bereichen etabliert sich dabei auch eine eigene Sprache, und weil das Thema selten öffentlich behandelt wird, auch eine besonders abgeschottete und nach außen nicht verständliche Sprache mit Bezeichnungen und Abkürzungen und ihren Bedeutungen. Genau diese gilt es hier aufzuarbeiten.



Sugar-Daddy oder Sugar-Mummy Der zahlende und ältere Part des Spiels ist Daddy oder Mommy in allerlei Schreibweisen. Beim Sugar-Dating finden sie jüngere Partner, das Sugardating findet dabei oft auch über Foren und Kontaktbörsen im Internet statt, etwa auch dem aus anderen Bereichen bekannten JC (wenn man die Begriffe kennt, die benutzt werden, dann ist das offensichtlich. Auch das Sugarbaby benutzt hier verschiedene Begriffe, der Sponsor/Mäzäen hält sich auch eine trophy wife, Kitten oder bei anderem Geschlecht dann boy toy (toy boy), bzw. Babyboy. Die Kurtisane wäre die historische Analogie dieser rationalen Beziehung im zweiseitigen Nutzen.



Das Thema Geld ist dabei offensichtlich: Der Daddy bezahlt das Babe mit Sugar, daher auch der Oberbegriff. Sugar ist das Geld oder die Geschenke an das Girl. Aber auch Sugar ist nicht Sugar, denn während manche beim Date etwas Geld liegen lassen zahlen andere ein monatliches Gehalt an das Sugarbabe und erhalten damit oftmals etwas mehr Exklusivität innerhalb der Sugardaddy-Beziehung.



PPD bedeutet 'pay per date', also eine Bezahlung pro Treffen. Wer in einer Anzeige nach PPD sucht, will pro Termin Geld haben, oft wird das auch genauer beziffert. PPM oder 'pay per month' wäre dann das monatliche Salär für die Dienste innerhalb der Sugar-Beziehung. Statt 'Sugar' wird auch TG verwendet, 'Taschengeld' oder manchmal auch 'Trinkgeld' könnte man das ausschreiben. Und manchmal wird umgangssprachlich auch 'Gleitmittel' gefordert.



Da bei PPM durchaus auch die Gefahr besteht, dass das Interesse am SD (Sugardaddy) in der Zeit zwischen den Zahlungen geringer wird, wird das SB (Sugarbabe) oft auch in zwei Teilbeträgen im Monat bezahlt, das mtl. TG hat sich dafür aber auch als Begriff bewährt. Es wird dann halt zur Hälfte zur Monatsmitte und der Rest am Monatsende übergeben.



Der Förderer könnte neben Geld auch andere Leistungen einbringen: Karriere, Kontakte, Geschenke oder alles, was zum Unterhalt beiträgt (Miete, Wohnung...). Im Gegensatz zur Prostitution ist die Leistung und Gegenleistung nicht direkt in der gleichen Preisliste zu finden, es gibt also keinen direkten Zusammenhang zwischen der Zahlung und der Art des Sex. Selbst das PPD betrifft das Date, aber nicht den Sex dabei - ob die ganze Nacht durchgevögelt wird oder nicht einmal ein Kuss stattfindet, spielt zumindest kurzfristig keine Rolle (längerfristig wird der Sugardaddy wohl willigere Babys finden).



In manchen Gesellschaften hat sich die Form der Beziehung stärker etabliert: Das Kurtisanentum aus der Geschichte ist genauso ein Fall wie Enjokössai in Japan (die Förderer von Schülerinnen durch wohlhabende Männer - auch JK, wo minderjährige Lolitas als Begleitung bezahlt werden). So begehrt wie Plattformen für Suggardaddies und Suggarbabies sind, dürfte bei uns ein ähnlicher Drang vorhanden sein, aber nicht ganz so öffentlich gespielt werden. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Begriffe #Abkürzungen #Sex #Dating #Geld #Prostitution





