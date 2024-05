Sex & Online 16.05.2024



Sie wird dominiert

Als Sub bekommt sie, was sie im BDSM-Spiel will. Doch was macht der Dom, damit er seine Arbeit gut macht?





Jeder Dom macht Dinge, die ihm gefallen, und das sind jeweils andere. Als Anleitung mit Tipps für den Start haben wir ein kleine Special gestartet:



So gehts: BDSM und dominante Spiele



Viel Spaß und Erfolg mit den ersten Versuchen als dominanter Part im SM-Spiel!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fetisch #BDSM #Dom #Sub #Porno







Auch interessant!

So gehts: BDSM und dominante Spiele

Als 'Dom' ist man der tonangebende Partner in einer Sub-Dom-Beziehung. Hier sind die Spiele, mit denen ma...



Bi-Sex als Strafe oder bi benutzt werden?

Im BDSM geht es um Sex mit Macht, um das Ausreizen und Überschreiten von Grenzen. Eine dieser Schubladen,...



Fetisch: Kastration

Männer zu kastrieren bedeutet hier, ihren Hoden zu entfernen oder unwirksam zu machen oder aber auch im w...



Heiß und brutal: Wrestling-Game 2023

WWE 2023 bzw. WWE 2k23 nennt sich das Konsolen-Spiel aus dem Mainstream-Angebot, das auch hinsichtlich Se...



Roulette - Sex-Challenge: Do not cum oder SM-Tortur

Man kennt die Herausforderungen aus dem Porno und so mancher hat es mit dem eigenen Partner schon gemacht...