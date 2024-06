Sexy Life 11.06.2024



Sex-Position: Elefanten-Stellung

Gerne und einfach genutzt und für beide Partner ein Highlight: Die Elefantenposition macht Spaß!

Der 'Elefant' aus dem Kamasutra ist dem beliebten Doggystyle ähnlich, aber noch einfacher und angenehmer zu machen. Die Frau liegt auf dem Bauch am Bett, der Mann auf ihr, sein Schwanz fickt sie von hinten (im Original vaginal). Damit das klappt, sollte die Frau ein wenig Hohlkreuz machen, den Hintern etwas anheben. So kann er leicht penetrieren, kommt tief rein und erwischt dabei auch gut den G-Punkt.







Anatomisch klappt das natürlich nicht immer, je nach Hintern und Schwanz ist Doggy also immer noch die bessere Variante. Doch wo es klappt, ist das Fühlen des Hinterns und der tiefe Fick am G-Punkt entlang für beide ein Genuss.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Position #Sex #Stellung #Kamasutra







Auch interessant!

Was ist Frotting?

Frot, Frotteur, Frotting - was hat es mit dieser Sexexualpraktik auf sich und was bedeuten diese Begriffe...



DP - was ist die Doppelpenetration und wie funktioniert sie?

Wieder ein Begriff, den wir im Detail ansehen und klären wollen. Was ist also eine Doppelpenetration und ...



Reverse Doggystyle Sex

Eine Sex-Position des Kamasutra ist eine besondere 'reverse' Variante. Die beiden Partner sind dabei Arsc...



Doggy-Handjob von hinten

Die Melkstellung ist eine ganz besondere Position für einen Handjob. Der Mann ist gleichzeitig ausgeliefe...



Groundhog: Die Murmeltier-Sex-Position

Eine Stellung im Sex, die man vielleicht kennt aber nicht zu benennen weiß, ist das Murmeltier. Es gibt v...



Sex-Position: Melkstellung

Diesmal geht es um eine Stellung, in der der Mann perfekt an seinem besten Stück bearbeitet werden kann: ...



Sex-Position: Wiener Auster

Die Viennese Oyster ist eine besondere Form, der Frau zwischen die Beine sehen zu können. Und der Fick is...



Sex-Position: Schubkarre

Der Wheelbarrow bzw. die Schubkarre ist eine Variante des Doggystyle. Sie kann vielfältig eingesetzt werd...



Sexstellungen - Positionen beim Sex

Die besten Stellungen beim Sex und die extremsten Sexpositionen, die über das Kamasutra hinausgehen. Hier...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...