Wie viel Bi ist im MMF oder FFM?

In den Kontaktanzeigen wird immer wieder nach einem Dreier gesucht, doch allen Beteiligten ist nicht immer klar, welche Berührungen hier vorkommen können. Doch es gibt eindeutigere Bezeichnungen und Abkürzungen!

Wir haben schon einige Varianten geklärt, unten gibt es dazu Links zu den Bedeutungen der Abkürzungen. Hier gehen wir auf ein Detail noch genauer ein, das den Bi-Sex betrifft - denn einige suchen speziell solche Varianten, andere meiden genau diese Berührung. Der Reihe nach.



MMF ist Sex zweier Männer mit einer Frau ohne Berührungsangst

FFM ist Sex zweier Frauen mit einem Mann ohne Berührungsangst



Berührungsängste zwischen den Männern oder Frauen gibt es hier nicht, Bi sind sie aber auch nicht. Ein Sandwich (der ja nicht ganz ausschließt, dass sich zwei Schwänze berühren und spüren...) ist hier möglich, Bi-Sex unter gleichem Geschlecht aktiv aber nicht.



MFM ist Sex zweier Männer mit einer Frau ohne Berührung

FMF ist Sex zweier Frauen mit einem Mann ohne Berührung



Die beiden Männer oder Frauen berühren sich nicht mal, wenn der Buchstabe dazwischen steht. Es geht in dem Dreieck also jeweils nur um die Person des anderen Geschlechts, die zwei Spielpartner gleichzeitig hat, die miteinander aber wiederum nicht interagieren.



MM-F bzw. F-MM ist Bi-Sex zweier Männer mit einer Frau als Zuseher

FF-M bzw. M-FF ist Bi-Sex zweier Frauen mit einem Mann als Zuseher



Einfach nur Zusehen: Hier geht es nur um den echten Bi-Sex, der Partner anderen Geschlechts sieht nur zu (oder interagiert nach mancher Lesart maximal mit dem eigenen Partner). Das ist eine beliebte Fantasie beim Sex, genauso wie das Zusehen im Cuckolding oder Wifesharing (in verschiedensten Szenarien), das manchmal als F-MF oder M-MF bezeichnet wird.



Bi-MMF ein Dreier, in dem alle Varianten des Sex möglich sind

Bi-FFM ein Dreier, in dem alle Varianten des Sex möglich sind



Die Möglichkeit, mit allen Sex zu haben, explizit ausgedrückt: Die Männer und Frauen können hier sowohl Bi-Sex haben als auch mit dem Partner des anderen Geschlechts, alle Varianten sind möglich.



Selbst eine so ausgeprägte Nomenklatur beschreibt natürlich nicht alle Vorlieben und Varianten, man sollte trotzdem noch drüber sprechen, wenn man Treffen ausmacht. Ob ein Bi-Mann Top oder Bottom mag (also fickt und gefickt wird), ist nicht ausgemacht, auch wenn 'Bi' seine Vorliebe ist. Und was 'Berührungsängste' als Limit definiert kann schon eine Berührung mit der Hand sein oder noch nicht einmal mit der Zunge am Ende sein. Aussprechen hilft!

